تحقيقات روسيا تكشف عن "اتصال" منفذي هجوم موسكو مع أوكرانيين
أعلن أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف أن التحقيقات بالهجوم الذي وقع في قاعة كروكوس بالقرب من موسكو كشف عن علاقة بين "مرتكبي الهجوم والقوميين الأوكرانيين".
وقال باتروشيف خلال اجتماع حول الأمن في شمال غرب روسيا: "إن مرتكبي هذا الهجوم الإرهابي الدموي والمتواطئين معه ومنظميه وغيرهم من الأشخاص المرتبطين به" وبغض النظر عن مكان اختبائهم وبغض النظر عن مدى محاولتهم الخلط بين آثار الجريمة، سينالون العقوبة المستحقة"، على حد تعبيره.
وقال باتروشيف، إن "الهجوم على كروكوس بات من "الأمثلة الصارخة على اللاإنسانية والكراهية الشديدة لبلدنا".
ووقع هجوم في قاعة الحفلات الموسيقية "Crocus City Hall "بالقرب من موسكو في الـ22 من آذار/ مارس الماضي، حيث فتح 4 مهاجمين من أصول طاجيكية النار على العشرات في المبنى وأشعلوا النار في القاعة، ووفقًا لأحدث البيانات، توفي 145 شخصًا، وجرح أكثر من 500 آخرين.
من جانبه، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "أن روسيا لم تواجه هجومًا إرهابيًّا مخططًا له بعناية فحسب، بل واجهت قتلًا جماعيًّا مُعدًّا ومنظمًا للمدنيين".
ولفت إلى أن "جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سينالون العقاب العادل والحتمي".