الكرملين: كييف لم تطالب بجثث الطائرة المتحطمة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تتلق أي طلب بعد من كييف لتسليم جثث الأسرى الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادث سقوط الطائرة العسكرية الروسية "إيل-76" التي كانت تقلهم.

وقال بيسكوف لوكالة "ريا نوفستي" ردا على سؤال عما إذا كانت موسكو قد تلقت طلبا لتسليم الجثث لكييف:"لا لم نتلق ذلك".

وكان مسؤول في المخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية، قد أشار في وقت سابق إلى أن كييف توجهت إلى روسيا بطلب تسليم جثث أسراها الـ65 الذين لقوا حتفهم في تحطم طائرة روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا.

واتهمت روسيا كييف، بإسقاطها بواسطة صواريخ "باتريوت أمريكية الصنع".