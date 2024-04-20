بلومبيرغ: مناوشات إسرائيل وإيران تغير "قواعد الاشتباك" في الشرق الأوسط

قال موقع "بلومبيرغ" إن المناوشات الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة تؤكد تحول الصراع في الشرق الأوسط نحو المواجهة المباشرة بين الخصمين، وتغير قواعد الاشتباك، ما أثار مخاوف بشأن احتمال نشوب حرب شاملة.

ونقل الموقع عن نائبة رئيس معهد بروكينغز، والمسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، سوزان مالوني، قولها إن الأحداث الأخيرة "تغيير لقواعد اللعبة" في المنطقة.

وأكدت مالوني أن التحول الذي طرأ على طبيعة الصراع، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني المباشر على إسرائيل، جعل "خط الأساس للتصعيد أعلى بكثير الآن"، وفي أعقاب الرد الإسرائيلي المحدود، ظلت الأسواق العالمية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض أسعار النفط.

وفي نهاية أسبوع مضطرب من صراع الظل الدائم بين إيران وإسرائيل، أعلنت طهران إحباط توغل بسيط بطائرات إسرائيلية دون طيار على أصفهان، أمس الجمعة، وفق الموقع الأمريكي.

وبحسب "بلومبيرغ"، انخفضت أسعار النفط، يوم أمس الجمعة، وبدت الأسواق غير منزعجة نسبيًا بعد أن أصبح من الواضح أن الضربة على إيران كانت محدودة للغاية عما كان متوقعًا في البداية.

ولفت إلى أن حلفاء إسرائيل كانوا سعداء لأن ضربات يوم الجمعة جاءت محدودة للغاية، على الرغم من رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعواتهم بعدم الرد على الإطلاق، عقب تحييد تل أبيب الهجمات الصاروخية الإيرانية غير المسبوقة في نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وحذَّر مسؤول أوروبي كبير من استمرار التوترات، لافتًا إلى أن اندلاع موجة جديدة من التوترات قد تخرج عن نطاق السيطرة، واتفق قطاع الأعمال مع مخاوف المسؤول الأوروبي، بحسب الموقع.

ونقل عن دراسة أجرتها شركة "أكسفورد إيكونوميكس"، قولها إن المخاوف التجارية وصلت إلى ذروتها منذ هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.