الكرملين يرفض التعليق على اختراق أوكراني محتمل لإحدى ضفتي نهر دنيبر

رفض الكرملين الإثنين التعليق على معلومات مفادها بأن أوكرانيا تعزز مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر الذي يسيطر عليه الروس، أملا باختراق الخطوط الروسية.

وأفاد مدونون روس وأوكرانيون وخبراء قاموا بتحليل معلومات استخباراتية من مصادر عدة، أن الجيش الأوكراني نجح في تعزيز قوات منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر على الضفة المحتلة من دنيبر، وخصوصا في قرية كرينكي في منطقة خيرسون الجنوبية.

وردا على سؤال في هذا الشأن، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق، معتبرا أن على الجيش الروسي أن يعلق على ذلك، مضيفا: "في هذه الحالة تحديدا، نرى أن من واجب اختصاصيينا في الجيش التعليق".

وفي وقت سابق، تحدثت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان ريا نوسوفتي وتاس عن تراجع روسي في منطقة دنيبر، قبل أن تقوما بشطب هذه المعلومات بحجة ارتكاب "خطأ".