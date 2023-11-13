الكرملين يرفض التعليق على اختراق أوكراني محتمل لإحدى ضفتي نهر دنيبر
رفض الكرملين الإثنين التعليق على معلومات مفادها بأن أوكرانيا تعزز مواقعها على الضفة اليسرى لنهر دنيبر الذي يسيطر عليه الروس، أملا باختراق الخطوط الروسية.
وأفاد مدونون روس وأوكرانيون وخبراء قاموا بتحليل معلومات استخباراتية من مصادر عدة، أن الجيش الأوكراني نجح في تعزيز قوات منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر على الضفة المحتلة من دنيبر، وخصوصا في قرية كرينكي في منطقة خيرسون الجنوبية.
وردا على سؤال في هذا الشأن، رفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق، معتبرا أن على الجيش الروسي أن يعلق على ذلك، مضيفا: "في هذه الحالة تحديدا، نرى أن من واجب اختصاصيينا في الجيش التعليق".
وفي وقت سابق، تحدثت وكالتا الأنباء الروسيتان الرسميتان ريا نوسوفتي وتاس عن تراجع روسي في منطقة دنيبر، قبل أن تقوما بشطب هذه المعلومات بحجة ارتكاب "خطأ".
وكثفت كييف جهودها في تشرين الأول/أكتوبر لعبور نهر دنيبر، وخصوصا أن هجومها المضاد الذي بدأ في حزيران/يونيو لم يتح لها تحقيق اختراق في الدفاعات الروسية الصلبة في مواقع أخرى.
ولم تجب السلطات الأوكرانية على الأسئلة فيما يتصل بالجهود القائمة في هذه المنطقة.
من جهتهم، تحدث مدونون روس ومتخصصون في العمليات العسكرية في أوكرانيا عن معارك عنيفة على الضفة اليسرى لدنيبر، وعن وجود العديد من رؤوس الجسور الأوكرانية في هذه المنطقة.
وردا على أسئلة للفرع الروسي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أشار جنود روس رفضوا كشف هوياتهم إلى وقوع معارك في قرية كرينكي ووصول معدات ثقيلة إليها تمهيدا لهجوم أكبر.