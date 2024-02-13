رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق تاكسين شيناواترا "خارج القضبان" قريبا

أعلن وزير العدل التايلاندي تاوي سودسونغ الثلاثاء أنّ رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا الذي أودع السجن قبل ستّة أشهر ثم نُقل إلى مستشفى سيحصل على إطلاق سراح مشروط في نهاية هذا الأسبوع، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الوزير إنّ تاكسين (74 عاماً) "هو ضمن مجموعة السجناء الذين (تقرّر الإفراج عنهم لأنّهم) في حالة صحية حرجة أو تزيد أعمارهم عن 70 عاماً".

وبعد عودته إلى المملكة في آب/أغسطس بعد 15 عاماً قضاها في المنفى، حصل تاكسين على عفو ملكي تمّ بموجبه خفض عقوبة السجن الصادرة بحقّه من ثماني سنوات إلى سنة واحدة.