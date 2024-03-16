خلال لقائهما في برلين.. لماذا تجاهل ماكرون وشولتز خلافاتهما؟
أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، خلال لقائهما في برلين، جبهة موحدة وتجاهلا خلافاتهما في محاولة لتوحيد الصف أمام الأزمة الأوكرانية.
مصدر دبلوماسي فرنسي، وصف الاجتماع بأنه "ودي وتوافقي"، وقال: "فيما يتعلق بالعمليات المتعلقة بالمساعدة لأوكرانيا، فإننا نحقق نتيجة قوية".
وأضاف: "وداخل الحليفين الفرنسي -الألماني اللذين سعيا إلى تصحيح الصورة في الأسابيع الأخيرة، كان من المفترض أن يؤدي وجود رئيس الوزراء البولندي الجديد دونالد تاسك، المؤيد للغرب بشكل حازم، إلى تهدئة العلاقات بينهما"، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وقال مارتن كوبمان، مدير مؤسسة جينشاجين الألمانية، وهي مؤسسة فكرية تركز على التعاون الثلاثي: "هناك خطر كبير في أن تجد ألمانيا نفسها وحيدة في هذا المثلث، وأنه إذا لزم الأمر، سيتعين على أولاف شولتس مواجهة الرأي العام، مشددا على أن بلاده لا بد أن تظهر المزيد من المرونة تجاه شركائها".
وأضاف كوبمان: "في الوضع الحالي، تبذل باريس وبرلين قصارى جهدهما، وفي غياب تغيير الوضع على المدى القصير، فإن الشيء المهم، في مواجهة بوتين والرأي العام الأوروبي، هو التواصل بشكل أفضل من خلال الإشادة بالتكاملات بدلا من إظهار الانقسامات".
ووفقاً للخبراء فإن الهواجس والتصريحات المثيرة للجدل التي صدرت في مؤتمر باريس، قد حل محلها تنفيذ قراراته الأخرى الأكثر توافقية في برلين.
على سبيل المثال، يجب تسريع عمليات شراء الذخيرة في بلدان ثالثة بمبادرة من الحلفاء، كما سيتم "تعزيز" الدعم لمولدوفا، الدولة المتاخمة لأوكرانيا ومنطقة أوديسا.
وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "رجل ثالث يخفف التوتر في لقاء وجهاً لوجه: هكذا جرت المصالحة الفرنسية الألمانية يوم الجمعة في برلين، بمشاركة ممثل ثالث في شخص رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، إلى جانب أولاف شولتز وإيمانويل ماكرون".
وفي نهاية الاجتماع الثلاثي، خلافاً لإعلانات البروتوكول الأولية، ظهر زعماء ألمانيا وفرنسا وبولندا أمام الصحافة ليظهروا، في وجه فلاديمير بوتين.
وعلامة التصميم والوحدة لمساعدة أوكرانيا، مهما كان الثمن، على حد تعبير المستشار الألماني، مؤكداً: "نحن إلى جانبه بثبات"، منددًا بـ "المعتدي الإمبريالي الروسي"، على حد قوله.
بدوره، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي في صحيفة "غازيتا فيبورتشا": "نحن نتفق مع النهج (الفرنسي) الذي يقضي بأننا نحن من يجب أن نسيطر على عملية التصعيد وليس بوتين".
ودعا السفير البولندي في برلين أولاف شولتس إلى "إظهار الشجاعة" من خلال تسليم صواريخ توروس.
وبعيداً عن الرموز، مثل تسليم الأوسمة العسكرية المشتركة للضيفين، اتفق الرجال الثلاثة على تشكيل تحالف من الحلفاء لتسليم "أسلحة بعيدة المدى" إلى كييف، والتي لن يكون شكلها ملزماً.
وهذه المبادرة، التي أعلن عنها لأول مرة أولاف شولتز، تتبنى إحدى نتائج مؤتمر باريس الشهير والمثير للجدل.
وكان إيمانويل ماكرون قد استهدف جزءًا كبيرًا من حلفائه من خلال إثارة إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا.
ومن المقرر أن يناقش هذا المشروع، مطلع الأسبوع المقبل، وزراء الدفاع الغربيون الذين سيجتمعون في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين غربي ألمانيا.
وفي محاولة لطمأنة حلفائه، قال ماكرون: "لن نأخذ أبدًا مبادرة التصعيد"، قبل الإشارة أيضًا إلى "تحالف القدرات الجديد الذي يهدف إلى الضرب بعمق، ولا سيما مراكز القيادة الروسية".
أما عن الأسلحة بعيدة المدى، قالت "لوفيغارو": "إن أولاف شولتز يرفض تسليم صواريخ توروس التي يبلغ نصف قطرها 500 كيلومتر إلى كييف".
ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن "هذا الفيتو نقطة محورية في السياسة الألمانية؛ الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من عدم الارتياح داخل الحكومة الألمانية ذاتها، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن زعيمها قد يغير رأيه".
دوافع انتخابية خفية
وكان أولاف شولتز قد رفض بشدة الفرضية التي صاغها إيمانويل ماكرون لإرسال قوات إلى أوكرانيا؛ الأمر الذي لم يمنع الأخير من إيصال هذه النقطة إلى الوطن، محذرا ألمانيا من خطر "الضعف" أو "الجبن".
وفي عاصمتيهما، اتهم رئيسا الدولتين بدوافع انتخابية خفية: "أمير الحرب" إيمانويل ماكرون بالرغبة في مواجهة حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية؛ ويسعى "المستشار السلمي أولاف شولتز" إلى حشد دعم الناخبين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة قبل الانتخابات الحاسمة في سبتمبر/أيلول، والتي يهيمن عليها اليمين المتطرف الموالي لروسيا.
وفي هذا السياق، بدا الاجتماع الثلاثي يوم الجمعة، على الورق، وكأنه اجتماع بين اثنين ضد واحد: ففي اليوم السابق، كانت وارسو قد انحازت إلى رأي باريس القائل بأنه لا يمكن استبعاد إرسال جنود إلى أوكرانيا.
وفي مواجهة شريكيه، أحجم دونالد تاسك مع ذلك عن غرس أي فكرة عن توازن القوى، من خلال لعب دور "الوحدة" أيضاً.
من جهته، قال مصدر فرنسي من أحد المشاركين في الاجتماع بين ماكرون وشولتز: "كان من المهم للغاية الاستفادة من ثقل تاسك لتعزيز التزامنا".
ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن مشاركتها الوحيدة قد لا تكون كافية للتعويض عن غياب "الحوار الأمني الاستراتيجي" بين باريس وبرلين.
وفي سياق متصل، تساءلت إذاعة "يوروب1" الفرنسية: "المستشار أولاف شولتز.. كيف نرى علاقته مع فرنسا؟، كما تساءلت أيضاً: "هل أولاف شولتز وماكرون متوافقان؟".
وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن "شولتز، براغماتي عظيم، ويدرك جيداً أن لديه مصلحة كاملة في الحفاظ على علاقات جيدة مع باريس، موضحة أنه "إذا لم يكن بالضرورة من محبي الفرانكوفونية أو الناطقين بالفرنسية، فهو محاط بشكل جيد في الوزارات الرئيسة المؤيدة لأوروبا".
وتابعت: "إن وزراء الخارجية الذين تولوا مسؤولية الاقتصاد والشؤون الخارجية هم شخصيات مؤيدة للغاية لأوروبا، ويعرفون القضايا الفرنسية جيدًا، ويجيدون في كثير من الأحيان لغتين تمامًا.
ووفقاً للإذاعة الفرنسية فإنه "مع ذلك، هناك العديد من المواضيع الحساسة بين فرنسا وألمانيا. وسيتعين على باريس وبرلين التوصل إلى حل وسط بشأن الطاقة النووية والدفاع الأوروبي".
بدورها، قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن هذا الاجتماع كان بمثابة اختتام مرحلة من الخلافات المريرة التي أعقبت مؤتمر دعم أوكرانيا الذي نظم في باريس في 26 فبراير/شباط؛ مما أضعف رسالة الوحدة الغربية تجاه موسكو. فيما رفض أولاف شولتز بشكل قاطع إمكانية إرسال جنود إلى الأراضي الأوكرانية.
وأضافت الصحيفة الفرنسية أن حدة التنافر ارتفعت في الأسبوع الماضي، عندما اعتبر ماكرون في براغ أن أوروبا تدخل لحظة "سيكون من المناسب فيها ألا تكون جبان الهزيمة".
ويتعرض الزعيم الألماني، الذي يخشى تصاعد الصراع، لانتقادات من العديد من حلفائه وحتى داخل جيشه، بحسب الصحيفة الفرنسية.