خلال لقائهما في برلين.. لماذا تجاهل ماكرون وشولتز خلافاتهما؟

بدوره، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي في صحيفة "غازيتا فيبورتشا": "نحن نتفق مع النهج (الفرنسي) الذي يقضي بأننا نحن من يجب أن نسيطر على عملية التصعيد وليس بوتين".

ودعا السفير البولندي في برلين أولاف شولتس إلى "إظهار الشجاعة" من خلال تسليم صواريخ توروس.

وبعيداً عن الرموز، مثل تسليم الأوسمة العسكرية المشتركة للضيفين، اتفق الرجال الثلاثة على تشكيل تحالف من الحلفاء لتسليم "أسلحة بعيدة المدى" إلى كييف، والتي لن يكون شكلها ملزماً.

وهذه المبادرة، التي أعلن عنها لأول مرة أولاف شولتز، تتبنى إحدى نتائج مؤتمر باريس الشهير والمثير للجدل.

وكان إيمانويل ماكرون قد استهدف جزءًا كبيرًا من حلفائه من خلال إثارة إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا.

ومن المقرر أن يناقش هذا المشروع، مطلع الأسبوع المقبل، وزراء الدفاع الغربيون الذين سيجتمعون في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين غربي ألمانيا.

وفي محاولة لطمأنة حلفائه، قال ماكرون: "لن نأخذ أبدًا مبادرة التصعيد"، قبل الإشارة أيضًا إلى "تحالف القدرات الجديد الذي يهدف إلى الضرب بعمق، ولا سيما مراكز القيادة الروسية".

أما عن الأسلحة بعيدة المدى، قالت "لوفيغارو": "إن أولاف شولتز يرفض تسليم صواريخ توروس التي يبلغ نصف قطرها 500 كيلومتر إلى كييف".

ووفقاً للصحيفة الفرنسية فإن "هذا الفيتو نقطة محورية في السياسة الألمانية؛ الأمر الذي أدى إلى إثارة حالة من عدم الارتياح داخل الحكومة الألمانية ذاتها، ولكن ليس هناك ما يشير إلى أن زعيمها قد يغير رأيه".

دوافع انتخابية خفية

وكان أولاف شولتز قد رفض بشدة الفرضية التي صاغها إيمانويل ماكرون لإرسال قوات إلى أوكرانيا؛ الأمر الذي لم يمنع الأخير من إيصال هذه النقطة إلى الوطن، محذرا ألمانيا من خطر "الضعف" أو "الجبن".

وفي عاصمتيهما، اتهم رئيسا الدولتين بدوافع انتخابية خفية: "أمير الحرب" إيمانويل ماكرون بالرغبة في مواجهة حزب الجبهة الوطنية في الانتخابات الأوروبية؛ ويسعى "المستشار السلمي أولاف شولتز" إلى حشد دعم الناخبين في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة قبل الانتخابات الحاسمة في سبتمبر/أيلول، والتي يهيمن عليها اليمين المتطرف الموالي لروسيا.

وفي هذا السياق، بدا الاجتماع الثلاثي يوم الجمعة، على الورق، وكأنه اجتماع بين اثنين ضد واحد: ففي اليوم السابق، كانت وارسو قد انحازت إلى رأي باريس القائل بأنه لا يمكن استبعاد إرسال جنود إلى أوكرانيا.

وفي مواجهة شريكيه، أحجم دونالد تاسك مع ذلك عن غرس أي فكرة عن توازن القوى، من خلال لعب دور "الوحدة" أيضاً.

من جهته، قال مصدر فرنسي من أحد المشاركين في الاجتماع بين ماكرون وشولتز: "كان من المهم للغاية الاستفادة من ثقل تاسك لتعزيز التزامنا".

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن مشاركتها الوحيدة قد لا تكون كافية للتعويض عن غياب "الحوار الأمني ​​الاستراتيجي" بين باريس وبرلين.

وفي سياق متصل، تساءلت إذاعة "يوروب1" الفرنسية: "المستشار أولاف شولتز.. كيف نرى علاقته مع فرنسا؟، كما تساءلت أيضاً: "هل أولاف شولتز وماكرون متوافقان؟".

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أن "شولتز، براغماتي عظيم، ويدرك جيداً أن لديه مصلحة كاملة في الحفاظ على علاقات جيدة مع باريس، موضحة أنه "إذا لم يكن بالضرورة من محبي الفرانكوفونية أو الناطقين بالفرنسية، فهو محاط بشكل جيد في الوزارات الرئيسة المؤيدة لأوروبا".

وتابعت: "إن وزراء الخارجية الذين تولوا مسؤولية الاقتصاد والشؤون الخارجية هم شخصيات مؤيدة للغاية لأوروبا، ويعرفون القضايا الفرنسية جيدًا، ويجيدون في كثير من الأحيان لغتين تمامًا.