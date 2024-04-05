عقب تصريحات موسكو.. مخاوف فرنسية من "انتقام" روسي خلال أولمبياد باريس

بعد نحو أسبوعين من الهجوم الذي استهدف حفلا موسيقيا في العاصمة الروسية، لوحت موسكو بشكوك حول تورط باريس في الحادث؛ ما أثار مخاوف فرنسية من "انتقام" روسي خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

وبينما أعلن تنظيم "داعش خراسان"، مسؤوليته عن هجوم 22 مارس/آذار، اتهم الكرملين أوكرانيا، مشيرا كذلك إلى أن كييف لا تفعل شيئا "دون موافقة" الداعمين الغربيين.

وقال المستشار القانوني للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أوليفييه دوزون في حديث لـ"إرم نيوز" إن هذا تصريح مليء بالتلميحات ضد باريس.

وأوضح أنه خلال محادثة هاتفية، الأربعاء، بين وزير القوات المسلحة الفرنسي ونظيره الروسي، قالت موسكو إنها تأمل ألا تكون "المخابرات الفرنسية" متورطة في الهجوم.