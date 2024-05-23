فيديو يظهر المكان الذي سيدفن فيه الرئيس الإيراني الراحل

نشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية للأنباء، اليوم الخميس، مقطعاً يظهر الموقع الذي سيدفن فيه جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وقالت الوكالة الإيرانية إن "الموقع الذي سيوارى فيه جثمان رئيسي يبعد بضعة أمتار عن ضريح الإمام الرضا عليه السلام"، حسب تعبيرها.

وظهر في المقطع تجمع العشرات من الإيرانيين من أجل الصلاة والدعاء، استعداداً لتوديع الرئيس الراحل.

وقتل رئيسي ووزير خارجيته حسين عبداللهيان وعدد من المسؤولين في البلاد بتحطم طائرة كانوا على متنها في رحلة إلى أذربيجان الشرقية.