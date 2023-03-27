مصدر أمني: دبابات "ليوبارد 2" الألمانية وصلت أوكرانيا

ذكر مصدر أمني اليوم الإثنين أن 18 دبابة قتالية ألمانية من طراز "ليوبارد 2" وصلت إلى أوكرانيا اليوم، مؤكدا ما ورد في تقرير لمجلة "شبيغل" الإخبارية.

وكانت برلين قد تعهدت بتزويد كييف بهذا النوع من الدبابات لدعمها في حربها ضد روسيا.

ووافقت ألمانيا في يناير/ كانون الثاني على توريد الدبابات، التي تعتبر من بين الأفضل في ترسانة الغرب، متغلبة على المخاوف بشأن إرسال أسلحة ثقيلة تقول كييف إنها حاسمة لهزيمة الغزو الروسي لكن موسكو تعتبرها استفزازا خطيرا.

وقال المصدر الأمني إنه إلى جانب 18 دبابة قتالية وصلت إلى أوكرانيا 40 مركبة مشاة مقاتلة ألمانية من طراز ماردر ومدرعتان.

وقام الجيش الألماني بتدريب أطقم الدبابات الأوكرانية وكذلك القوات المخصصة لتشغيل مركبات ماردر لعدة أسابيع في ساحات التدريب في موينستر وبيرجن في شمال ألمانيا.

وإلى جانب المركبات الألمانية، وصلت أيضا ثلاث دبابات ليوبارد تبرعت بها البرتغال إلى أوكرانيا، وفقا للمصدر الأمني.