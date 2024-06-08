الدبابات الأمريكية تقع فريسة للصواريخ الروسية (فيديو)
قالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إنها تمكنت من تدمير دبابتين من الصناعة الأمريكية، تتبعان للجيش الأوكراني في منطقة أفدييفكا الواقعة في دونيتسك.
ونشرت "الدفاع الروسية" لقطات قالت إنها توثق تدمير دبابة "أبرامز" الأمريكية وأخرى من طراز "برادلي".
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الجيش الروسي "استخدم قذيفة كراسنوبول عالية الدقة على دبابة أبرمز ومركبة برادلي الأمريكية".
وأضافت أنه جرى "توجيه المقذوف وإصابة الهدف باستخدام طائرة مسيرة من طراز أورال-30".
والشهر الماضي، أعلن البيت الأبيض عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار على شكل معدّات ومساعدات للتدريب تهدف إلى "تقديم الدعم" لكييف.
وتُعدّ واشنطن الداعم العسكري الأكبر لأوكرانيا وقد التزمت بأكثر من 50 مليار دولار منذ اندلاع الحرب مع روسيا في فبراير/شباط 2022.