أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الأسرى على الحدود

تبادلت أرمينيا وأذربيجان أسرى حرب على الحدود بينهما، اليوم الأربعاء، في خطوة نحو تطبيع العلاقات بينهما، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتوقعت الوكالة أن تكون عملية التبادل تضمنت إطلاق أذربيجان سراح 32 أرمينيًّا تم أسر معظمهم أواخر عام 2020. وفي المقابل، سلمت أرمينيا جنديين من أذربيجان محتجزين منذ أبريل نيسان 2023.

وكانت وكالة "تاس" الروسية ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن أرمينيا وأذربيجان تبحثان أيضا سحب القوات من على الحدود المشتركة، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.