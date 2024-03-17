موسكو تحقق في اختفاء امرأة روسية في المكسيك

أبلغت السفارة الروسية في المكسيك نقلًا عن معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية، عن اختطاف امرأة مِن رعاياها خلال سفرها في شمال شرق المكسيك.

وبالاستناد إلى المعلومات المتوافرة لديها وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أشارت السفارة إلى أن المرأة كانت في رحلة بالسيارة بين مونتيري في ولاية نويفو ليون ومدينة رينوسا في ولاية تاماوليباس الحدودية مع الولايات المتحدة "برفقة معارف مكسيكيين".

وقالت على موقع إكس، إن "السفارة الروسية في المكسيك على اتصال بالشرطة المحلية وزوج المرأة الروسية المختطفة".