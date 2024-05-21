محكمة بريطانية تقضي بعدم شرعية قوانين جديدة للتعامل مع الاحتجاجات

اعتبرت المحكمة العليا في لندن اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا منحت الشرطة بشكل غير قانوني صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات السلمية التي تسبب اضطرابًا "أكثر من طفيف" للجمهور.

ووفق وكالة "رويترز" فقد رفعت منظمة ليبرتي للحقوق المدنية دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب التغييرات التي أدخلتها السنة الماضية على قوانين النظام العام، والتي تقول إنها أعطت الشرطة صلاحيات غير محدودة تقريبًا لقمع الاحتجاجات.