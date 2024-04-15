الرئيس الفلبيني يؤكد أنه لن يسلم سلفه دوتيرتي لـ"الجنائية الدولية"

وقُتل آلاف الأشخاص في الحرب على المخدرات التي أطلقها الرئيس السابق دوتيرتي عام 2016 ولا تزال مستمرة في ظل ولاية فرديناند ماركوس وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية.

وكان دوتيرتي سحب بلاده من المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا في عام 2019، بعد أن بدأت التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حربه على المخدرات.

وبدأت المحكمة تحقيقا رسميا في حملة دوتيرتي في أيلول/ سبتمبر 2021، قبل تعليقه بعد شهرين عندما أعلنت السلطات الفيليبينية أنها ستحقق بنفسها في الجرائم المزعومة التي ارتكبت خلال حملة مكافحة المخدرات، وخلفت آلاف القتلى على أيدي الشرطة أو قتلة مأجورين.

ثم طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إعادة فتح التحقيق في حزيران/ يونيو 2022، وأعطى قضاة المحكمة الضوء الأخضر نهاية كانون الثاني/ يناير 2023، وهو قرار اعترضت عليه مانيلا في الاستئناف بعد فترة دون نتيجة.