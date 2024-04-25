طالبان تعتقل 6 عناصر من حرس الحدود الإيراني (صورة)

ولم يصدر أي تعليق من المؤسسات الرسمية التابعة لطالبان أو المؤسسات الأمنية في الحكومة الإيرانية بشأن ما حدث.

ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان وتشترك بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلومتراً، ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021، تقع اشتباكات دموية بين عناصر الحركة والقوات الإيرانية.