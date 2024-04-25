طالبان تعتقل 6 عناصر من حرس الحدود الإيراني (صورة)
اعتقلت قوات أفغانية، 6 عناصر من قوات حرس الحدود الإيراني في ولاية فراه غربي أفغانستان.
وذكرت وكالة أنباء "آماج نيوز" الأفغانية نقلاً عن مصادر محلية قولها إن "حركة طالبان اعتقلت 6 من حرس الحدود الإيرانيين في ولاية فراه بعد دخولهم أفغانستان".
وأوضحت المصادر أنه "جرى تسليم حرس الحدود الإيرانيين، الذين يقولون إنهم دخلوا أفغانستان عن طريق الخطأ، إلى المخابرات التابعة لحكومة حركة طالبان".
ولم يصدر أي تعليق من المؤسسات الرسمية التابعة لطالبان أو المؤسسات الأمنية في الحكومة الإيرانية بشأن ما حدث.
ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان وتشترك بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلومتراً، ومنذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس/آب 2021، تقع اشتباكات دموية بين عناصر الحركة والقوات الإيرانية.