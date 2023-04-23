أمريكا: 3 دول أسهمت في عملية إجلاء رعايانا من السودان

أمريكا: 3 دول أسهمت في عملية إجلاء رعايانا من السودان

فريق التحرير
فريق التحرير

كشف مسؤول أمريكي أن 3 دول أسهمت في عملية الإجلاء التي قامت بها الولايات المتحدة، اليوم الأحد، لرعاياها من العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين في بيان: "بتوجيه من الرئيس، أجرى الجيش الأمريكي عملية ناجحة لإجلاء موظفي الحكومة الأمريكية بأمان من السودان.. هذا الإجراء قادته القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) والذي تم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الأمريكية، يوضح دعم وزارة الدفاع للموظفين الدبلوماسيين في بلادنا".

وتابع، وفق سي أن أن: "أنا فخور بأفراد الخدمة المتميزين الذين دعموا هذه العملية ونفذوها بدقة واحترافية فائقة. كما نشكر حلفاءنا وشركاءنا، بما في ذلك جيبوتي وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية، الذين لعبوا دورًا حاسمًا في نجاح هذه العملية".

أمريكا: 3 دول أسهمت في عملية إجلاء رعايانا من السودان
أمريكا تجلي رعاياها من السودان بـ6 طائرات

وأجْلت الولايات المتحدة الأمريكية رعاياها من السودان عبر 6 طائرات حطت في العاصمة الخرطوم، فجر اليوم الأحد.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الجيش الأمريكي أجلى موظفين بالحكومة الأمريكية من العاصمة السودانية الخرطوم، مضيفًا أن واشنطن علقت العمليات في سفارتها هناك في ظل استمرار القتال بين الجانبين المتحاربين، وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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