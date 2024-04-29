وسط تحذير أوروبي.. قانون "تمويل الأجانب" يشعل أزمة عارمة في جورجيا‎

تظاهر آلاف في تفليس عاصمة جورجيا، الأحد، احتجاجاً على مشروع قانون بشأن "العملاء الأجانب" وصفته المعارضة والدول الغربية بأنه استبدادي ومستوحى من قانون روسي.

وقال البرلمان إنه سيناقش القراءة الثانية لمشروع القانون يوم الثلاثاء، فيما دعت أحزاب معارضة وجماعات من المجتمع المدني إلى احتجاجات حاشدة اعتراضا على إقراره المتوقع.

وفي حال إقراره، سيلزم القانون المنظمات التي تتلقى أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج بتسجيل نفسها على أنها "عملاء أجانب" وإلا ستضطر إلى دفع غرامات.

وحذر الاتحاد الأوروبي والدول الغربية من أن مشروع القانون قد يعيق اندماج جورجيا مع الاتحاد الأوروبي بعد منحها وضع دولة مرشحة في ديسمبر كانون الأول.

ويجب أن يقر البرلمان المشروع في قراءات ثلاث ليصبح قانونا، فضلا عن عدم استخدام الرئيس حق النقض (الفيتو) ضده. ومنصب الرئيس شرفي في جورجيا.