لافروف: مستعدون لمواجهة الغرب في ساحة أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرغي لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الاثنين، إنّ روسيا مستعدة لمواجهة الغرب إذا أراد القتال لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأضافت الوكالة، أن لافروف قال "هذا حقهم. إذا أرادوا (أن تكون المواجهة) في ساحة المعركة، فستكون في ساحة المعركة".

وكثفت روسيا تحذيراتها من مخاطر المواجهة المباشرة مع حلف شمال الأطلسي منذ أن رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استبعاد احتمال إرسال قوات غربية لأوكرانيا في مرحلة ما، وفقًا لرويترز.

وقال الكرملين، الأسبوع الماضي، إن إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا قد يكون خطيرًا للغاية. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر بأنه قد يؤدي إلى نشوب الحرب العالمية الثالثة.

وأدلى لافروف، الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة 20 عامًا، بهذه التصريحات في جلسة برلمانية عن إعادة ترشيحه للمنصب في حكومة جديدة، يجرى تشكيلها بعد أن بدأ بوتين هذا الشهر فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن لافروف انتقد محادثات ستجرى الشهر المقبل في سويسرا، بشأن السلام في أوكرانيا دون مشاركة روسيا.

وقالت الوكالة إن لافروف شبه الموقف "بتوبيخ تلميذ" يقرر مصيره المعلمون وهو خارج الغرفة.

وقال لافروف "لا يمكنكم التحدث مع أي أحد بهذه الطريقة، وخاصة معنا". وتابع قائلًا: "المؤتمر.. يتلخص هدفه في تكرار توجيه إنذار لروسيا".