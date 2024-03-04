أستراليا: نواجه مع دول "آسيان" تهديدات دفاعية خطيرة

وأوضحت وونغ في كلمة ألقتها في القمة "نواجه إجراءات مزعزعة للاستقرار واستفزازية وقسرية، بما في ذلك السلوك غير الآمن في البحر والجو"، مضيفة أن الممرات البحرية الحرة والمفتوحة في بحر الصين الجنوبي أمر بالغ الأهمية للتجارة في المنطقة.

وتابعت "ما يحدث في بحر الصين الجنوبي، وفي مضيق تايوان، وفي منطقة ميكونج الإقليمية، وفي المحيطين الهندي والهادي، يؤثر علينا جميعًا".

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا، وهو ممر لأكثر من 3 تريليونات دولار من التجارة السنوية المنقولة بالسفن، بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي، بينما قالت محكمة التحكيم الدائمة في عام 2016 إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.

وقالت أستراليا العام الماضي، إنها ستجري المزيد من الدوريات المشتركة مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي.

وتستضيف أستراليا القمة من الاثنين إلى الأربعاء بمناسبة مرور 50 عامًا، على أن تصبح أستراليا أول شريك خارجي لآسيان.