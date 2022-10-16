تركيا تنفي تورطها بأزمة مهاجرين عثرت عليهم اليونان عند حدودها

نفى نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، في ساعة متأخرة من مساء السبت، تورط بلاده في واقعة عثرت خلالها اليونان على 92 من المهاجرين غير الشرعيين بالقرب من حدودها الشمالية مع تركيا.

وكتب تشاتاكلي على تويتر ردا على تغريدة لوزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي: "نظرا لأنكم لم تتمكنوا من رصد حالة واحدة لانتهاك تركيا لحقوق الإنسان، فأنتم تسعون فقط إلى كشف صورة قسوتكم كما لو أنها من فعل تركيا".

وكانت الشرطة اليونانية قالت، أمس السبت، إنها أنقذت مجموعة من 92 مهاجرا عثرت عليهم عراة، ويُعتقد أنهم عبروا الحدود إلى الأراضي اليونانية من تركيا بشكل غير قانوني.

كما دعا تشاتاكلي اليونان إلى وقف "التلاعب والخداع".