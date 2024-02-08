زيلينسكي يعزل زالوجني ويعين سيرسكي قائداً للجيش الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي، اليوم الخميس، تعيين الجنرال أولكسندر سيرسكي قائداً جديداً للجيش الأوكراني، بدلاً من الوزير السابق فاليري زالوجني.

وقال زيلينسكي في رسالة مرئية: "بدءاً من اليوم، يتولى فريق إداري جديد قيادة القوات المسلحة الأوكرانية.. لقد عينت العقيد الجنرال سيرسكي قائداً أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية".

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، قد أعلن في وقت سابق إعفاء قائد الجيش الجنرال فاليري زالوجني من منصبه بعدما قاد قوات كييف منذ بدء الهجوم الروسي على البلاد قبل زهاء عامين.

وكتب عمروف عبر منصات التواصل: "اليوم تم اتخاذ قرار بتغيير قيادة القوات المسلحة الأوكرانية. أنا ممتن بصدق لفاليري فيديروفيتش (زالوجني) على كل إنجازاته وانتصاراته".

وأكد أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي طلب من زالوجني "البقاء ضمن فريقه"، بينما أقر القائد العسكري بأن على استراتيجية بلاده أن "تتغير وتتأقلم".