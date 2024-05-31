خبراء: "تواطؤ" رئيسة مفوضية أوروبا حيال غزة يصعّب فوزها بولاية ثانية

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تهمة "التواطؤ في جرائم حرب" بالأراضي الفلسطينية، بعد أن تقدم باحثو معهد جنيف الدولي لأبحاث للسلام، بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد دير لاين، الأمر الذي يصعّب فوزها بولاية ثانية.

وقال الممثل القانوني لباحثي المعهد بيير إيمانويل دوبون، إن توقيت الشكوى يأتي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي، المقرر إجراؤها في الـ9 من شهر يونيو/حزيران المقبل، حيث تسعى دير لاين للفوز بولاية أخرى.