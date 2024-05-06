مذكراً بـ "حقبة هتلر".. ترامب يتهم بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"

اتهم المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، في تسجيل صوتي منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن بقيادة "إدارة من الجستابو"، بحسب "رويترز".

وهاجم ترامب منافسه بايدن، في خطاب خاص لمانحين، شمل فيه أيضاً مسؤولي ادعاء شاركوا في توجيه اتهامات جنائية له.

و"الجستابو"، هي الشرطة النازية السرية للنظام الألماني الذي كان يقوده أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وجاء التشبيه من ترامب خلال اجتماع مع مانحين، السبت، في منتجعه "مارالاجو" في "بالم بيتش" بولاية فلوريدا.

وتثير خطابات ترامب اتهامات له بالميول الفاشية من جماعات الحقوق المدنية وغيرها من المنتقدين، وجاءت التصريحات بعد أن كرر ترامب شكواه من أن لوائح الاتهام المتعددة ضده ذات دوافع سياسية.

وأنهى ترامب لتوه محاكمة في نيويورك على مدى 11 يوما اتُهم خلالها بتزوير سجلات تجارية للتستر على مبلغ 130 ألف دولار دفعها لنجمة أفلام إباحية لإسكاتها.

وقال ترامب، بحسب تسجيل صوتي استمعت إليه صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، إن "هؤلاء الأشخاص يتولون إدارة من الجستابو وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمتلكونه".

وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيفوزون بها، بحسب اعتقادهم، لكنها في الواقع ستؤدي إلى نهايتهم. لكن هذا الأمر لا يزعجني".

وذكرت الصحيفتان أن "ترامب وجه مجدداً انتقادات حادة لممثلي ادعاء اتحاديين ومسؤولة ادعاء بولاية جورجيا يعملون في قضايا مرفوعة ضده".