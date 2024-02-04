ارتفاع عدد ضحايا قصف مخبز في لوغانسك إلى 28 قتيلًا‎

أعلن مكتب رئيس جمهورية لوغانسك، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة قصف مخبز في مدينة ليسيتشانسك يوم أمس السبت، ارتفع إلى 28 قتيلًا بينهم طفل، و10 إصابات بينهم حالات حرجة.

فيما ذكر مكتب القائد العسكري في المدنية في وقت سابق، أن" 40 شخصًا قد يكونون تحت الأنقاض".