ارتفاع عدد ضحايا قصف مخبز في لوغانسك إلى 28 قتيلًا
أعلن مكتب رئيس جمهورية لوغانسك، أن عدد الأشخاص الذين قتلوا نتيجة قصف مخبز في مدينة ليسيتشانسك يوم أمس السبت، ارتفع إلى 28 قتيلًا بينهم طفل، و10 إصابات بينهم حالات حرجة.
فيما ذكر مكتب القائد العسكري في المدنية في وقت سابق، أن" 40 شخصًا قد يكونون تحت الأنقاض".
وعملت فرق وزارة الطوارئ الروسية على مدار الساعات الماضية بشكل مكثف، لإخراج الضحايا من تحت الركام الذي خلفه القصف بحسب بيان صدر عن الوزارة.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت تعليقًا على الهجوم، إن "هذه نتائج الدعم الأوروبي السخي لكييف"، في إشارة إلى إقرار 50 مليار يورو من قبل الاتحاد الأوروبي لتمويلها.
وحسب زاخاروفا فإن الهجوم الجديد هو "امتنان" متطرفي كييف للدعم الأوروبي، داعية المنظمات الدولية لإدانته.