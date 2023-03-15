البيت الأبيض: قد لا يتسنى انتشال حطام الطائرة المسيرة من البحر الأسود

قال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن طائرة الاستطلاع العسكرية الأمريكية التي تحطمت في البحر الأسود، بعد أن اعترضتها طائرتان مقاتلتان روسيتان، قد لا يتسنى انتشالها على الإطلاق.

فيما قال "البنتاغون" إنه في أول حادث من نوعه منذ بدء الحرب الأوكرانية، أصابت مقاتلتان روسيتان من طراز سو-27 الطائرة المسيرة، فأعطبتاها، مما يفاقم العلاقات المتوترة بالفعل بين واشنطن وموسكو.

وحملت وزارة الدفاع الروسية مسؤولية التحطم على "المناورات الخطيرة" للطائرة المسيرة، وقالت إن طائرتيها لم تحتكا بها.