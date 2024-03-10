الصين تشدّد القيود على الإنترنت خلال الدورة السنوية للبرلمان

عزّزت الصين هذا الأسبوع مراقبتها للإنترنت خصوصًا من خلال منع الوصول إلى مواقع أجنبية تسمح بالالتفاف على الرقابة، تزامنًا مع اجتماع سياسي مهم في بكين، حسبما أفاد مزود خدمات لوكالة فرانس برس.

وتراقب البلاد وسائل الإعلام والإنترنت عن كثب، وتحظر الوصول إلى المحتوى الذي ينتقد سياسات الدولة أو من المحتمل أن يثير اضطرابات.

وبالتالي، لا يمكن الوصول في الصين إلى العديد من المواقع ومنها "غوغل" و"يوتيوب"... وتطبيقات ومواقع تواصل اجتماعية أجنبية ومنها "إكس" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، ويتطلب دخولها استخدام أداة لتكنولوجيا المعلومات تتيح الالتفاف على الرقابة (في بي ان).

وبشكل عام تشدد السلطات في الصين القيود خلال التواريخ والأحداث الحساسة، وانعقاد الدورة السنوية للبرلمان هذا الأسبوع في بكين ليس استثناءً.

وفي هذه المناسبة، "تشتد الرقابة" على الإنترنت وبعض أدوات التحايل عليها "لا تعمل"، حسبما قالت لوكالة فرانس برس ليل السبت الأحد شركة "استريل" Astrill المزودة لخدمة "في بي إن" في الصين والتي تحظى بشعبية لدى الأجانب المقيمين في البلاد.