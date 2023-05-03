أوروبا تخطط لإنتاج مليون قذيفة سنويا وأوكرانيا تستنزف الذخيرة

سيطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنويا، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته.

بعد عقد من انخفاض الاستثمار، تُكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيف مع زيادة الطلب التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب.

وتقترح خطة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها الأربعاء، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إنتاج الذخيرة في التكتل.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون "عندما يتعلق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحول صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب، أنا واثق من أننا خلال 12 شهرا سنكون قادرين على رفع قدرتنا الإنتاجية إلى مليون طلقة سنويا في أوروبا".