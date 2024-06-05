"الطاقة الذرية" تتبنى قرارا يدين إيران

تبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء في فيينا قرارا يذكر إيران رسميا بعدم تعاونها، على خلفية تكثيف برنامجها النووي.

والقرار الذي قدمته لندن وباريس وبرلين وافق عليه 20 بلدا من أصل 35، وفق ما أفاد ثلاثة دبلوماسيين وكالة فرانس برس.

والولايات المتحدة هي بين الدول المؤيدة رغم ترددها في الآونة الأخيرة خشية تصعيد التوتر في الشرق الأوسط.

وأمس الثلاثاء، هدد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد إسلامي، بخفض التزامات بلاده في الاتفاق النووي المبرم العام 2015 إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا ضد طهران.

وقال إسلامي "إذا صدر قرار ضد إيران فردها سيكون حاسمًا، وسنقوم بخفض تعهداتنا المنصوصة في الاتفاق النووي طالما لا تلتزم الأطراف الأخرى به".

وأوضح "حاليًا تفي طهران بتعهداتها طبقًا للبندين 26 و36 من الاتفاق النووي، ولا تقبل أي نشاط نووي يضر بالتعامل بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".