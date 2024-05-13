اعتقال 20 بينهم أمريكيان وروسي في احتجاجات جورجيا

اعتقلت السلطات الجورجية 20 من المشاركين في احتجاجات في العاصمة تفليس "تبليسي"، بينهم أمريكيان وروسي، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية اليوم الاثنين.

يأتي ذلك في وقت يناقش فيه المشرعون في البلاد مشروع قانون "الوكلاء الأجانب" الذي تسبب في أزمة سياسية، حسبما أوردت "رويترز".

والمتظاهرون من بين آلاف يعارضون مشروع القانون، استجابوا لدعوة المعارضة بتنظيم احتجاج طوال الليل خارج البرلمان لمنع المشرعين من دخول المبنى اليوم الاثنين.

لكن المشرعين استطاعوا الدخول لمبنى البرلمان حيث وافقت اللجنة القضائية، التي قاطعتها أحزاب المعارضة، على التشريع رسميًّا في جلسة استغرقت دقيقة واحدة.