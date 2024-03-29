الإعلان عن أول اجتماع لأردوغان في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن

قال مسؤول أمني تركي اليوم الجمعة، إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الولايات المتحدة في الـ9 من شهر مايو/أيار المُقبل، مما يمهد الطريق لأول اجتماع له في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وذكر المسؤول أن رئيس جهاز الاستخبارات التركي إبراهيم قالين سيجتمع مع أعضاء في مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة لمناقشة زيارة أردوغان المزمعة وقضايا ثنائية أخرى، وفقًا لما ذكرت وكالة "رويترز".