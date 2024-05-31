رغم انهيار حلفائها.. ألمانيا تحافظ على تواجدها في الساحل الأفريقي

بعد طرد القوات الأمريكية من النيجر، وتلميح السنغال إلى غلق القواعد العسكرية التي تستضيف قوات فرنسية، طُرحت تساؤلات حول مستقبل حضور ألمانيا في منطقة غرب أفريقيا والساحل، حيث تبدي برلين ليونة كبيرة، رغم انهيار حلفائها في هذه المنطقة، في مؤشر واضح على أنها تسعى للحفاظ على تواجدها في الساحل الأفريقي.

وفي الوقت الذي هاجمت فيه القوى الغربية بشدة الانقلابات العسكرية في المنطقة، لجأت ألمانيا إلى مهادنة هذه المجالس دون قطع التواصل معها بشكل كلي.

وأبرمت ألمانيا اتفاقًا، الثلاثاء، مع النيجر يجيز لها مواصلة استخدام قاعدة النقل الجوي الموجودة في العاصمة، نيامي، حيث يوجد ما لا يقل عن 100 جندي ألماني.

وفي وقت سابق قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "أحببنا ذلك أم كرهناه، فإن ما يحدث في الساحل الأفريقي يهم ألمانيا".

وقال المحلل السياسي النيجري إبراهيم أوال، إن "ألمانيا لا تزال تحتفظ بمئات الجنود سواء في النيجر أو مالي أو غيرهما ما يفيد برغبة حقيقية من برلين في البقاء في منطقة الساحل الأفريقي رغم مساعي دول المنطقة إلى القطيعة مع الغرب وهذا يبدو مفهومًا".

ويرى أوال خلال حديث لـ"إرم نيوز" "أن ألمانيا لا تريد أن تنفرد روسيا والصين بمنطقة الساحل الأفريقي الغنية، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها شعوب المنطقة".