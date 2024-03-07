بعد قرنين من الحياد.. السويد تنضم رسميا إلى "الناتو"

تصبح السويد رسميًّا، يوم الخميس، العضو الثاني والثلاثين في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك بعد قرنين من الحياد ثم عدم الانحياز العسكري، وعامين من المفاوضات.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن انضمام السويد إلى "الناتو" يمثل تحولًا كبيرًا لدولة بقيت حتى العام 2022 حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، سيزور واشنطن، إذ من المقرر أن يتسلم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسميًّا، وثائق المصادقة التي تمت إثر جهود شاقة بعد مفاوضات طويلة مع عدد من أعضاء الحلف.

ومن المقرر أن يتم يوم الإثنين المقبل، رفع علم السويد أمام مقر الحلف في بروكسل.

والأسبوع الماضي، وعدت روسيا باتخاذ "إجراءات مضادة" ردًّا على انضمام ستوكهولم، وأنها ستكون مرهونة "بظروف ومدى إندماج السويد في الحلف الأطلسي".

ويعني انضمام السويد للحلف، بعد انضمام فنلندا العام الماضي، أن كل الدول الواقعة على بحر البلطيق باستثناء روسيا، أصبحت الآن أعضاء في "الناتو".

ورغم أن السويد وفنلندا قريبتان عسكريًّا من الولايات المتحدة بحكم انتمائهما إلى الاتحاد الأوروبي، فقد فضلتا تاريخيًّا الابتعاد عن التحالف العسكري الذي تشكل خلال الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي.

وتساهم السويد في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أنها لم تشهد حربًا منذ نزاعها مع النرويج في عام 1814.

"تضحيات كبيرة جدًّا"

وأعلنت هلسنكي وستوكهولم في وقت واحد ترشحهما للانضمام إلى الحلف عام 2022، في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي حين انضمت فنلندا رسميًّا الى الحلف في نيسان/أبريل الماضي، واجه انضمام السويد مفاوضات شاقة مع تركيا، التي اتهمت الدولة الإسكندينافية بالتساهل مع ناشطين أكراد لاجئين على أراضيها، تعتبرهم أنقرة "إرهابيين".