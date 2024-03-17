روسيا.. النتائج الأولية تظهر "اكتساح" بوتين للانتخابات الرئاسية

أعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية أظهرت تقدم الرئيس فلاديمير بوتين، مشيرة إلى حصوله على نسبة 87% بعد فرز ربع الأصوات.

وكانت الانتخابات الرئاسية الروسية جرت على مدى ثلاثة أيام وانتهت اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، نقلت "فرانس برس" عن استطلاع روسي قوله إن الرئيس فلاديمير بوتين حصد 87% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وخيمت الحرب على عملية التصويت، إذ شنت أوكرانيا هجمات متكررة على مصافي نفط في روسيا وقصفت مناطق روسية وسعت إلى اختراق الحدود الروسية بالاستعانة بقوات موالية لكييف، في خطوة قال بوتين إنها لن تمر دون عقاب.