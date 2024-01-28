روسيا تكثّف حربها المعلوماتية ضد أوكرانيا

أكدت صحيفة "آيرش تايمز" الأيرلندية، أن روسيا بدأت تكثّف حربها المعلوماتية ضد كييف، وتنشر ادعاءات لتقويض الدعم الغربي لأوكرانيا، بعد فشلها في محاور القتال، بحسب تعبيرها.

وقالت الصحيفة: "أصبح اعتقاد الكرملين الإستراتيجي بأن الغرب يفتقر إلى العزيمة اللازمة لصراع طويل الأمد في أوكرانيا واضحًا، في حين يتصارع الأوكرانيون مع إمدادات الذخيرة المتضائلة".

انخفاض في إطلاق القذائف

وأضافت أن الجيش الأوكراني، الذي يواجه انخفاضًا كبيرًا في إطلاق القذائف اليومية على طول خط المواجهة البالغ ألف كيلومتر، يتعارض مع مزاعم روسيا بأنها في حالة حرب مع زيادة الإنتاج المحلي من الأسلحة والذخيرة.

يشار إلى أن كوريا الشمالية تسلم صواريخ بالستية لموسكو، في حين تقوم إيران بتزويدها بطائرات دون طيار هجومية متفجرة من طراز "شاهد"؛ ما يؤكد الديناميكيات العالمية المؤثرة، وفق التقرير ذاته.

وأوضحت الصحيفة أنه رغم الضغوط المفروضة على موارد أوكرانيا، فإن الخسائر الكبيرة في ساحة المعركة لم تتحقق، وكان المكسب الكبير الأخير هو احتلال روسيا لباخموت في شهر مايو/ أيار، بتكلفة كبيرة تكبّدتها القوات الروسية.

ولفتت إلى أن روسيا تهدف الآن إلى استعادة بلدة كوبيانسك والاستيلاء على أفدييفكا؛ ما يظهر مرونة أوكرانيا والتحديات العسكرية التي تواجهها موسكو في تحقيق المكاسب المتوقعة.