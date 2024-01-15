في مالي المضطربة.. معركة "كسر عظم" بين غويتا وخصومه السياسيين

تترقب السلطات في مالي إصدار حكم قضائي بحل حزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال، الذي يتزعمه عمر ماريكو، المتواجد في المنفى، والذي يحظى بشعبية كبيرة في البلاد، وفق مصدر سياسي مقرب من المجلس العسكري الانتقالي.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن "شخصيات أخرى أصبحت تواجه قضايا بعد أن تقلدت مناصب وزارية واكتسبت شعبية، مثل وزير الطاقة السابق لامين سايدو تراوري، ما يعكس محاولة للتخلص من أي شخصية قادرة على منافسة أسيمي غويتا على السلطة مستقبلًا".

وتأتي هذه المحاولات لحل حزب التضامن الأفريقي من أجل الديمقراطية والاستقلال بعد أشهر من نجاح السلطات القضائية في حل حزب معارض آخر، وفي وقت تشهد فيه مالي اضطرابات أمنية جراء المواجهات مع المتمردين الطوارق وجماعات مُتشددة.