الإعصار نورما يشتد مع اقترابه من المكسيك

أعلن المركز الوطني للأعاصير الأمريكية، اليوم الخميس، أن الإعصار نورما اشتد مع رياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة ورُفع تصنيفه إلى الفئة الرابعة مع اقترابه من ساحل باخا كاليفورنيا في شمال غرب المكسيك.

وأشار المركز الوطني للأعاصير في آخر نشرة له إلى أنّ "نورما إعصار من الدرجة الرابعة على مقياس سافير-سمبسون" المؤلف من خمس درجات.

ورُصد الإعصار قرابة الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش على بعد 390 كيلومتراً غرب سواحل المكسيك، بحسب المصدر نفسه.

ويتحرك الإعصار نورما بسرعة 11 كيلومترا في الساعة باتجاه الشمال، ومن المتوقع أن يصل إلى الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة المكسيكية السبت، ولكن برياح أقل قوة، وفقًا لتوقعات المركز الوطني للأعاصير.