صدمة أوروبية واسعة بعد هجوم دبلن "الوحشي"

أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي مساء اليوم الخميس عن صدمتهم وتضامنهم مع أيرلندا بعد هجوم بسكين في دبلن، أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة "إكس"، "أشعر بصدمة جراء الهجوم الوحشي الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص في دبلن، بينهم أطفال"، مضيفة: "هذا المساء أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم ومع شعب أيرلندا".

بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "يشعر بفزع جراء الهجوم المروع"، وكتب إلى رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار في رسالة نشرها على منصة "إكس": "يمكنكم الاعتماد على التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي في هذه الأوقات الصعبة".