مدفيديف: الناتو يريد أوكرانيا تحت السيطرة الروسية
رأى نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن حلف "الناتو" يريد أن "تكون أوكرانيا كلها تقريبا تحت سيطرة روسيا".
وكتب مدفيديف عبر "تليغرام" السبت: "لا يزال استراتيجيو الناتو الحمقى يريدون بصدق أن تصبح كل أوكرانيا تقريبا تحت السيطرة الروسية، ولهذا السبب يعطون حكومة بانديرا أسلحة بعيدة المدى".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذّر، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، الجمعة، من أن نشر التجهيزات العسكرية الغربية الجديدة في بلاده قد يتطلب أشهراً يمكن خلالها لروسيا أن تكسب في الميدان.
وقال زيلينسكي إنّ أوكرانيا ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوّي التي تحتاجها، مضيفا أنّها تحتاج أيضا 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوّة الجوّية الروسيّة.
وبعد التأخير المطوّل في تسليم معدات عسكرية أمريكية وأوروبية، رأى الرئيس الأوكراني أن الدول الغربية الحليفة لكييف "تخشى" أن تخسر موسكو هذه الحرب بقدر خشيتها أن تخسرها كييف.
وأوضح أنّ "الغرب يخشى أن تخسر روسيا الحرب، وفي الوقت نفسه، هو لا يريد لأوكرانيا أن تخسرها؛ لأنّ انتصار أوكرانيا النهائي سيؤدّي إلى هزيمة روسيا؛ ولأنّ انتصار روسيا النهائي سيؤدّي إلى هزيمة أوكرانيا".
وتحدّث زيلينسكي عن أنّ الغربيّين يمنعون أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي زوّدتها بها أوروبا والولايات المتحدة من أجل ضرب الأراضي الروسيّة.
وقال: "يمكنهم ضربنا انطلاقا من أراضيهم، وهذا أكبر تفوّق تتمتّع به روسيا، ولا يمكن لنا أن نفعل أيّ شيء لأنظمة أسلحتهم الموجودة على الأراضي الروسيّة باستخدام الأسلحة الغربيّة. ليس لدينا الحقّ في القيام بذلك"، مؤكدا أنه اشتكى من ذلك مجددا، هذا الأسبوع، لوزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن.