مدفيديف: الناتو يريد أوكرانيا تحت السيطرة الروسية

وبعد التأخير المطوّل في تسليم معدات عسكرية أمريكية وأوروبية، رأى الرئيس الأوكراني أن الدول الغربية الحليفة لكييف "تخشى" أن تخسر موسكو هذه الحرب بقدر خشيتها أن تخسرها كييف.

وأوضح أنّ "الغرب يخشى أن تخسر روسيا الحرب، وفي الوقت نفسه، هو لا يريد لأوكرانيا أن تخسرها؛ لأنّ انتصار أوكرانيا النهائي سيؤدّي إلى هزيمة روسيا؛ ولأنّ انتصار روسيا النهائي سيؤدّي إلى هزيمة أوكرانيا".

وتحدّث زيلينسكي عن أنّ الغربيّين يمنعون أوكرانيا من استخدام الأسلحة التي زوّدتها بها أوروبا والولايات المتحدة من أجل ضرب الأراضي الروسيّة.

وقال: "يمكنهم ضربنا انطلاقا من أراضيهم، وهذا أكبر تفوّق تتمتّع به روسيا، ولا يمكن لنا أن نفعل أيّ شيء لأنظمة أسلحتهم الموجودة على الأراضي الروسيّة باستخدام الأسلحة الغربيّة. ليس لدينا الحقّ في القيام بذلك"، مؤكدا أنه اشتكى من ذلك مجددا، هذا الأسبوع، لوزير الخارجيّة الأمريكي أنتوني بلينكن.

