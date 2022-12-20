باكستان.. مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ 33 في مركز للشرطة

أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجه محمد آصف، مقتل جميع محتجزي الرهائن الـ33، اليوم الثلاثاء، في الهجوم الذي قامت به القوات الخاصة الباكستانية على مركز شرطة "بانو" في شمال غرب البلاد.

وأضاف آصف: "نجحنا بعد أن سيطر عليه عناصر مفترضون في حركة طالبان الباكستانية".

ولفت وزير الدفاع الباكستاني إلى أن عنصرين في القوات الخاصة الباكستانية قتلا أيضا وأصيب "ما بين 10 و15 شخصا" في العملية، مؤكدا "تحرير جميع الرهائن".