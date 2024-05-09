من النيجر إلى بوركينا فاسو.. تصاعد الغضب الشعبي ضد أمريكا

امتد الغضب الشعبي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية من النيجر إلى بوركينا فاسو، في منطقة الساحل الأفريقي التي تمردت على وجود الغرب عسكريًّا ودبلوماسيًّا خلال الأعوام الماضية.

وتظاهر المئات في واغادوغو، احتجاجًا على موقف الحكومة الأمريكية من تقرير حقوقي نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش حول هجمات للجيش البوركينابي.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت جيش بوركينا فاسو، الذي يقاتل جماعات مسلحة سواء متشددة أو متمردة، بإعدام ما لا يقل عن 223 مدنيًّا، بينهم 56 طفلًا على الأقل، في قريتين بتاريخ الـ25 من فبراير/شباط الماضي، وطالبت السلطات بإجراء تحقيق شامل.

وفور صدور التقرير، أعرب كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عن قلقهما البالغ تجاه هذه المعطيات التي وردت فيه.