إسرائيل توعز لسفاراتها الاستعداد لحملات معادية للسامية

أوعز وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، للسفارات الإسرائيلية، الاستعداد لحملات معادية لإسرائيل والسامية في العالم، وفقًا لما ذكرت "القناة12" العبرية.

جاءت تصريحات كاتس، تحسبًا لإصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل.

وبحسب القناة، قال كاتس إن "إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين كبار في إسرائيل، من قبل المحكمة الجنائية الدولية، سيلحق الضرر بإسرائيل، ويعطي دفعة لحماس والمحور الإسلامي بقيادة إيران".

وأضاف كاتس أنه "ليس هناك ما هو أكثر انحرافًا من محاولة منع إسرائيل من الدفاع عن نفسها بمواجهة عدو قاتل، يدعو علنًا إلى تدمير دولة إسرائيل"، بحسب تعابيره.

وكانت 5 دول و3 منظمات فلسطينية غير حكومية، قدمت طلبات إلى المحكمة الجنائية الدولية، من أجل التحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، خاصة في غزة.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين آخرين".