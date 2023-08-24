ديمتري أوتكين.. الفصل الأخير ليد بريغوجين اليمنى

لعب ديمتري أوتكين، وهو جندي روسي سابق، قبل أن يلقى حتفه بحادث تحطم الطائرة التي كانت تقل مؤسس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين شمال موسكو، دورا رئيسيا في تأسيس "فاغنر"، وقد وصف باليد اليمنى لبريغوجين.

ولد أوتكين في 1970 بمدينة أسبست بمنطقة سفيردلوفسك، ودخل مدرسة كيروف العليا لقيادة الأسلحة المشتركة.

شارك في حربي الشيشان الأولى والثانية، وكان قائدًا لمفرزة القوات الخاصة المنفصلة رقم 700 التابعة للواء الثاني المنفصل للأغراض الخاصة التابع للمديرية الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، حسب ما نشرته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

تم إدراجه في قائمة العقوبات الأمريكية في 2017، رفقة يفغيني بريجوجين، كما قالت وزارة الخزانة الأمريكية في ذلك الوقت.. وفي 2021، تم فتح قضية جنائية في أوكرانيا ضده للاشتباه في انتهاكه للسلامة الإقليمية، كما تعرض لعقوبات من حكومتي نيوزيلندا والمملكة المتحدة.