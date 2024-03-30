العثور على جثث 8 مهاجرين قبالة شاطئ جنوبي المكسيك

عثرت السلطات في المكسيك، على جثث 8 أشخاص يرجح أنهم مهاجرون، ويُعتقد أنهم قضوا في حادث على متن مركب على شاطئ في ولاية واخاكا.

ووفق بيان لمكتب المدعي العام، نشرته وكالة "فرانس برس" فإن هؤلاء الأشخاص "يعتقد أنهم ضحايا حادث أثناء سفرهم على متن مركب قبالة سواحل واخاكا"، في حين نجا رجل واحد منهم.

وأفاد البيان بأن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الجثث التي عُثر عليها قد تكون لمهاجرين" فيما يُعتقد أن الضحايا "من أصول آسيوية".

وعثر على الجثث على شاطئ بلايا فيسنتي بسان فرانسيكسو ديل مار، الواقعة على طريق كثيرا ما يستخدمها أشخاص يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة.