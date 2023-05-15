"ستورم شادو".. هل يُغيّر موازين القوى في حرب أوكرانيا؟

دخل سلاح جديد النزاع في أوكرانيا، مع بدء استخدام كييف صواريخ "كروز" جوالة ضد أهداف روسية شرقي البلاد، وإعلان موسكو إسقاط أحدها.

وكشفت وكالة "روسيا اليوم"، الإثنين، إسقاط صاروخ "ستورم شادو" بعيد المدى بعد أيام فقط من إعلان لندن تسليم هذه الأسلحة لقوات كييف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنّه خلال الساعات الـ24 الماضية "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم مضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستورم شادو و10 (مقذوفات) من قاذفات صواريخ هيمارس المتعدّدة".

وكانت روسيا أعلنت، يوم السبت، أن طائرات أوكرانية قصفت موقعين صناعيين في مدينة لوغانسك بصواريخ "ستورم شادو"، مشيرة إلى أنها أسقطت الطائرتين الحربيتين اللتين أطلقتا الصواريخ، وهما من طراز "سوخوي 24" و"ميغ 29".