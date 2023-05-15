"ستورم شادو".. هل يُغيّر موازين القوى في حرب أوكرانيا؟
دخل سلاح جديد النزاع في أوكرانيا، مع بدء استخدام كييف صواريخ "كروز" جوالة ضد أهداف روسية شرقي البلاد، وإعلان موسكو إسقاط أحدها.
وكشفت وكالة "روسيا اليوم"، الإثنين، إسقاط صاروخ "ستورم شادو" بعيد المدى بعد أيام فقط من إعلان لندن تسليم هذه الأسلحة لقوات كييف.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إنّه خلال الساعات الـ24 الماضية "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي سبعة صواريخ هارم مضادة للرادار، وصاروخ كروز طويل المدى من طراز ستورم شادو و10 (مقذوفات) من قاذفات صواريخ هيمارس المتعدّدة".
وكانت روسيا أعلنت، يوم السبت، أن طائرات أوكرانية قصفت موقعين صناعيين في مدينة لوغانسك بصواريخ "ستورم شادو"، مشيرة إلى أنها أسقطت الطائرتين الحربيتين اللتين أطلقتا الصواريخ، وهما من طراز "سوخوي 24" و"ميغ 29".
وتأمل لندن في أن تكون الدفعة الجديدة من الأسلحة الحديثة قادرة على إلحاق هزيمة بالقوات الروسية التي تعاني منذ بدء هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير من العام 2022، بالتزامن مع استعداد أوكرانيا للهجوم المضاد.
وكان الكرملين أكد أن إمداد بريطانيا لأوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى "سيتطلب ردًا مناسبًا"، وأنها لن تستطيع تغيير شيء على الأرض.
وكان وزير الدفاع البريطاني بن والاس أكد في وقت سابق أنه تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تستخدم هذه الصواريخ في مهاجمة أهداف داخل الحدود الروسية المعترف بها دوليا.
ما هو صاروخ "ستورم شادو"؟
هو صاروخ كروز فرنسي بريطاني إيطالي، جوال طويل المدى (جو أرض)، تم تطويره العام 1994 ودخل في الخدمة العام 2002.
للصاروخ تسميتان، الأولى بريطانية وهي "Storm Shadow"، أما في فرنسا فيطلق عليه اسم "SCALP EG".
ويزن الصاروخ 1300 كغم وطوله 5 أمتار وقطره نحو نصف متر، ويحمل رأسًا حربيًا وزنه 450 كغم.
ويعمل الصاروخ بمحرك نفاث تزيد سرعته على ألف كيلو متر في الساعة أو ما يعادل 0.8 ماخ، وهي أقل من سرعة الصوت، ويبلغ مداه 560 كم ( 350 ميلاً).
ويتبع الصاروخ مسارًا شبه مستقل، على مسار طيران منخفض موجه بواسطة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ورسم خرائط التضاريس للمنطقة المستهدفة.
وعندما يقترب من الهدف يتسلق الصاروخ ثم يغوص باتجاهه.
وتم إجراء بعض التخفيضات في قدرة الصاروخ لغايات التصدير لبعض الدول، وتم إصدار نسخ منه مضادة للسفن.
والأهداف التي يستهدفها "ستورم شادو" هي مراكز القيادة والسيطرة والاتصالات، المطارات، الموانئ ومحطات الطاقة، مرافق إدارة الذخيرة وتخزينها، السفن السطحية والغواصات في الميناء، الجسور والأهداف الاستراتيجية الأخرى عالية القيمة.
ويعتبر "ستورم شدو" قريبا في أدائه من صواريخ "كروز" الروسية المعروفة باسم "كاليبر" وهو سلاح تعتمد عليه موسكو بشكل كبير في هجومها على أوكرانيا، والذي تسميه عملية خاصة، وتطلقه من السفن والغواصات والجو.