البنتاغون: قرار الانسحاب من النيجر لم يصدر بعد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن انسحاب أكثر من ألف جندي أمريكي من النيجر.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر في تصريح صحفي حول النيجر اليوم الجمعة، إنه لم يتم حتى الساعة اتخاذ القرار.

وردا على سؤال يتعلق بمستقبل الجيش الأمريكي في النيجر، قال رايدر إنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن خروج القوات الأمريكية في هذه المرحلة" رافضا التعليق على بيان النيجر الذي قال في وقت سابق إن "الولايات المتحدة ستقدم خطة لسحب جنودها من البلاد".

وتابع المتحدث قائلا: "على حد علمي، هناك مفاوضات جارية الآن" دون أن يقدم مزيدا من التوضيحات.

وكانت وزارة الداخلية في النيجر أعلنت الأربعاء أن الولايات المتحدة ستقدم قريبا "مشروعا" بشأن ترتيبات انسحاب قواتها المنتشرة من البلاد، بعد إلغاء الاتفاق العسكري بين واشنطن ونيامي.

وقالت الوزارة في بيان إن السفيرة الأمريكية كاثلين فيتزغيبون أعلنت عن هذه الخطوة خلال اجتماعها بوزير الداخلية النيجري الجنرال محمد تومبا.