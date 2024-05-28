الانتخابات الأوروبية.. ظلام اليمين المتطرف يتربص بالقارة العجوز

وتبرز زعيمة اليمينيين المتشددين مارين لوبان في فرنسا، التي ترأس حركة التجمع الوطني، التي تتقدم بنسبة 30% على حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "النهضة"، وفقًا لاستطلاعات رأي أجرتها "بوليتيكو".

وأما في هولندا، فيبرز اليميني المتشدد خيرت فيلدرز المعروف بمعاداته للإسلام والمهاجرين، والعضو البارز في تكتل الهوية والديمقراطية، ومن المتوقع أن يحصل التكتل على 84 مقعدا، بعد أن حصل في الانتخابات السابقة على 58 مقعدا.

وفي النمسا، يتصدر حزب الحرية اليميني المتطرف، استطلاعات الرأي منذ أكثر من عام، حيث يقترب من نسبة 30 في المئة، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو.

وهذا ارتفاع بنحو 10 نقاط عن أداء الحزب في الانتخابات الأوروبية لعام 2019؛ مما عزز آمال زعيمه، هربرت كيكل، في الفوز في الانتخابات التشريعية النمساوية في سبتمبر.

الوحيدة في العالم

وتمثل الانتخابات الأوروبية المرتقبة، واحدا من أهم الأحداث الديمقراطية عالميا، لا بل هي الوحيدة متعددة الجنسيات.

وفي الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2024، سيصوت أكثر من 370 مليون شخص من 27 دولة عضوا في الانتخابات الأوروبية.