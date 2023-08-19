فرنسا تستعد للفترة الأكثر سخونة خلال عام 2023

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير لها بأن السلطات أعلنت حالة التأهب لارتفاع استثنائي في درجات الحرارة قد يتجاوز 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وقالت الصحيفة إن المزارعين في خط المواجهة الأول أمام هذا الواقع، لافتة إلى اعتزام شركة كهرباء فرنسا خفض إنتاج اثنتين من محطات الطاقة النووية لتجنب تعرض مياه نهر الرون لسخونة مفرطة.

ووضعت وكالة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس"، الجمعة، نحو 28 منطقة تمتد على مساحات واسعة من جنوب غرب البلاد إلى شمال شرقها وصولًا إلى جبال الألب، في حالة إنذار برتقالي تأهبًا لموجة الحر.

وقالت الوكالة، الجمعة، إن "درجات الحرارة سترتفع، نهاية هذا الأسبوع، خاصة في النصف الجنوبي من البلاد، لتزيد أحيانًا على 40 درجة مئوية في الجنوب الشرقي اعتبارًا من الأحد".

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية