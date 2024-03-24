ماكرون يصعد لهجته ضد نتنياهو

صعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، لهجته تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

وأكد ماكرون مجددًا "معارضته الصارمة" لهجوم إسرائيلي على رفح، محذرًا من أن "النقل القسري للسكان يشكل جريمة حرب"، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

جاء ذلك في وقت تتحضر فيه إسرائيل لشن عملية عسكرية في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة التي تحوي أكثر من 1.4 مليون نازح، وسط تحذيرات كثيرة من خطورتها وتداعياتها الإنسانية.

وكرر ماكرون خلال الاتصال دعوته إلى "وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة" و"دان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان".

وكانت إسرائيل أعلنت الجمعة، مصادرة 800 هكتار من الأراضي في غور الأردن بالضفة الغربية المحتلة بهدف بناء مستوطنات جديدة.