قادرة على إطلاق رؤوس نووية.. كيم يشرف على اختبار راجمات صواريخ

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الاختبار شمل "وحدات فرعية كبيرة جدًا لقاذفات الصواريخ المتعددة".

وتظهر صور من هذه التدريبات قاذفة صواريخ متعددة عيار 600 ملم تقول بيونغ يانغ إنها قادرة على إطلاق رؤوس حربية نووية، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أن المناورات هي "فرصة لإظهار العواقب التي سيواجهها خصومنا إذا استفزونا".

وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية، "لن تتردد في تنفيذ هجوم وقائي من خلال تفعيل حق الدفاع عن النفس في أي وقت"، موضحة أن الصواريخ التي تم إطلاقها "أصابت بدقة جزيرة مستهدفة على بعد 365 كيلومترا".