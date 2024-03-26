تحول في عمليات "داعش- خراسان" يثير رعباً عالمياً

وقال خبراء أمنيون إن اكتشاف جوازات سفر طاجيكية مع المسلحين الذين اعتقلتهم السلطات الروسية يشير إلى وجود صلة محتملة بجماعة غفاري التي تستقطب أفرادا بكثافة من الدول الفقيرة في آسيا الوسطى.

وفي السنوات القليلة الماضية، دأب تنظيم غفاري على مهاجمة روسيا ردا على تدخلها الذي ساعد في إلحاق الهزيمة بعمليات داعش في الحرب الأهلية السورية.

وقال مصدران من طالبان الأفغانية والباكستانية لـ"رويترز" إن تقارير أولية أفادت باستهداف غفاري في أفغانستان في يونيو حزيران الماضي لكنه هرب جريحا عبر الحدود إلى باكستان ويعتقد أنه يعيش في إقليم بلوخستان الحدودي الذي يغيب فيه تطبيق القانون.

ولم ترد وزارة الخارجية الباكستانية على طلب للتعليق على مكان وجود غفاري.

وعُين غفاري أميرا لتنظيم داعش- ولاية خراسان في عام 2020، وعزز سمعة التنظيم في تبنيه نهجا متشددا وتنفيذه هجمات كبيرة.

وجذب تنظيم داعش- ولاية خراسان الاهتمام العالمي بتفجير انتحاري في عام 2021 في مطار كابول الدولي أثناء الانسحاب العسكري الأمريكي، أدى إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين.

وفي سبتمبر أيلول 2022، أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري على السفارة الروسية في كابول أسفر عن سقوط قتلى.

لكن، ربما وقعت العملية الأكثر جسارة حتى الآن في يناير كانون الثاني بتفجير انتحاري مزدوج في إيران أدى إلى مقتل نحو 100 شخص أثناء تأبين قائد الحرس الثوري قاسم سليماني بالقرب من قبره في أكثر الهجمات دموية على الأراضي الإيرانية منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ولم يكن يُعرف سوى القليل عن غفاري قبل الهجوم على مطار كابول عام 2021؛ ما دفع واشنطن إلى إعلان مكافأة قيمتها عشرة ملايين دولار لمن يأتي برأسه. وقالت مصادر من طالبان إنه أفغاني طاجيكي كان جنديا في الجيش الأفغاني وانضم لاحقا إلى تنظيم داعش- ولاية خراسان الذي تشكل في أواخر عام 2014.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولي أمن ومخابرات حاليين ومتقاعدين في أفغانستان وباكستان والعراق والولايات المتحدة، بالإضافة إلى أعضاء من حركة طالبان الأفغانية والباكستانية، أن تنظيم داعش استغل عدم قدرة طالبان على القضاء على قواعده الآمنة في شمال وشرق أفغانستان للتوسع إقليميا.